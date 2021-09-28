Пригожин Шнурову: "Я тебя порву на куски"

Продюсер Иосиф Пригожин вызвал певца Сергея Шнурова на спарринг. Ранее лидер группы "Ленинград" заявил, что готов к поединку.

"Сергей, я там слышал, что ты в кругу моих друзей "распрягался", что ты готов со мной встретиться на ринге. Я с удовольствием принимаю приглашение", — заявил Пригожин в своём Instagram-аккаунте. — "Встречусь с тобой и посмотрим, кто из нас мужчина настоящий".

Пригожин пригрозил, что "порвёт" Шнурова "на куски" в любое время. Опубликовал пост музыкальный продюсер под хештегами "честный бой" и "сила в правде, брат".

"Я надеюсь, что у тебя хватит мужества "заднюю" не включать, как у многих других", — резюмировал Пригожин.

Ранее Сергей Шнуров написал на музыкального продюсера заявление в правоохранительные органы. Певец обвинил Пригожина в угрозах здоровью и жизни. Однако полиция не стала возбуждать дело. Конфликт разгорелся на почве нелестных высказываниях лидера группы "Ленинград" о женщинах.

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