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Пригожин назвал главу РПН лучшим специалистом в своей области

Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин полностью поддерживает все действия Роспотребнадзора, направленные на уменьшение случаев отравлений детей в школьных столовых.

Пригожин назвал главу РПН лучшим специалистом в своей области

Заявление Пригожина, цитируемое пресс-службой компании Конкорд, прозвучало в ответ на просьбу издания Daily Storm прокомментировать введенный РПН запрет на включение в меню учебных и образовательных учреждений ряда блюд, среди которых колбасные изделия, макароны по-флотски и блинчики с мясом или творогом.

Надзорное ведомство пошло на подобные шаги после ряда случаев отравления детей в школах и детских садах.

По словам предпринимателя, глава Роспотребнадзора Анна Попова является лучшим в мире специалистом, а возглавляемое ею ведомство сегодня оказалось на передовой борьбы с коронавирусом.

Представители "Конкорда" добавили, что Евгений Пригожин является безусловным экспертом в организации школьного питания и поддерживает данное решение Анны Поповой.

Нововведения РПН никак не скажутся на деятельности компании, которая действительно стояла у истоков этого направления, но в настоящее время не имеет бизнес-интересов в этой сфере, добавили в "Конкорде".

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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