Бизнесмен Евгений Пригожин полностью поддерживает все действия Роспотребнадзора, направленные на уменьшение случаев отравлений детей в школьных столовых.
Заявление Пригожина, цитируемое пресс-службой компании Конкорд, прозвучало в ответ на просьбу издания Daily Storm прокомментировать введенный РПН запрет на включение в меню учебных и образовательных учреждений ряда блюд, среди которых колбасные изделия, макароны по-флотски и блинчики с мясом или творогом.
Надзорное ведомство пошло на подобные шаги после ряда случаев отравления детей в школах и детских садах.
По словам предпринимателя, глава Роспотребнадзора Анна Попова является лучшим в мире специалистом, а возглавляемое ею ведомство сегодня оказалось на передовой борьбы с коронавирусом.
Представители "Конкорда" добавили, что Евгений Пригожин является безусловным экспертом в организации школьного питания и поддерживает данное решение Анны Поповой.
Нововведения РПН никак не скажутся на деятельности компании, которая действительно стояла у истоков этого направления, но в настоящее время не имеет бизнес-интересов в этой сфере, добавили в "Конкорде".
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