"Я бы ей башку проколол!": Пригожин высказался о обидчице сына Пьехи

Певица Валерия пела дуэтом со Стасом Пьехой. Их объединяет не только творчество, но и дружба. Супруг певицы Иосиф Пригожин с негодованием воспринял информацию о том, что на семилетнего сына Стаса Пьехи напала соседка.

Сын Стаса Пьехи Петя после инцидента попал в больницу с сотрясением мозга. Продюсер прокомментировал скандальную историю. Он отмечает, что отомстил бы женщине, которая подняла руку на беззащитного ребёнка.

"Та женщина выглядела абсолютно сумасшедшей. Понимаете, мальчик сам себе увечья нанести не мог. То, что он проколол ее бассейн… Это же ребенок! Да я бы ей башку проколол! И за ребенка я бы ее кишки вынул!" — цитирует слова Иосифа Игоревича NEWS. RU.

В конце июля между соседями по дачным участкам произошёл конфликт. Супруга футбольного арбитра Ирина Безбородова набросилась на ребёнка за то, что тот проколол карандашом уличный надувной бассейн.

Мальчик в результате падения получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Пригожин считает действия женщины недопустимыми, называя Безбородову "бессовестным человеком".

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