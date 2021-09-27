Выяснились новые подробности болезни Ларисы Гузеевой

СМИ сообщают, что тест на COVID-19 Ларисы Гузеевой показал положительный результат.

Актриса Лариса Гузеева лежит в столичной больнице № 40 в Коммунарке. Состояние ведущей шоу "Давай поженимся" характеризуют как "средняя степень тяжести".

Госпитализировали артистку после её отдыха в Крыму, где она пыталась избавиться от лишнего веса.

Как сообщает Пятый канал, первые тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Артистке сделали несколько дополнительных ПЦР-тестов на "ковид". Один из тестов показал положительный результат.

Что-то заставило ранее звезду ТВ обратиться в частный медицинский центр, где она надеялась, по её собственному выражению, "обнулиться и переформатироваться". В Крыму Гузеева купалась в ледяной воде, надеясь таким образом "сжечь жир".

Примечательно, что один из сотрудников шоу "Давай поженимся", по информации "СтарХита", стал жертвой коронавирусной инфекции.

Другая ведущая шоу, астролог Василиса Володина, отказалась посещать студию программы из опасений заразиться "ковидом" ещё в самом начале пандемии.

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