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Госпитализированная Лариса Гузеева находится в тяжёлом состоянии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Несколько дней назад Лариса Гузеева отправилась поправлять здоровье в Крым, а вчера появилась информация о её госпитализации. У Ларисы Гузеевой возникло внезапное недомогание. У телеведущей поднялась температура тела, возникли проблемы с дыханием.

Госпитализированная Лариса Гузеева находится в тяжёлом состоянии

Недавно Лариса Гузеева дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой. После этого Лариса Андреевна отправилась отдыхать в медицинский центр на крымском побережье, чтобы, как она сказала, её "обнулили и переформатировали".

Ведущая шоу "Давай поженимся" собралась избавляться от лишнего веса радикальными способами. В частности, она не побоялась залезть в ледяную воду.

"Между процедурами в любимой @natureclinic.ru плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю", — написала звезда в своём Instagram-аккаунте.

По информации Telegram-канала Mash, Гузеева сделала тест на "ковид" который показал положительный результат. 62-летняя звезда госпитализирована в больницу в Коммунарке.

Медики характеризуют её состояние как тяжёлое. Кроме проблем с дыханием, у Ларисы Андреевны диагностировали воспаление почек. Врачи не исключают, что все эти проблемы в совокупности могут дать серьёзные осложнения.

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Гузееву экстренно доставили в больницу
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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