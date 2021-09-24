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Нетрезвого Кейджа выпроводили из заведения общепита

Шоу-бизнес » Зарубежный

Звезду Голливуда Николаса Кейджа приняли за человека без определённого места жительства и выгнали из ресторана в Лас-Вегасе. Актёр в тот момент был сильно пьян. Видео инцидента разместило издание The Sun.

Нетрезвого Кейджа выпроводили из заведения общепита

На кадрах разутый Кейдж в брюках с леопардовым принтом пытается что-то объяснить сотруднице ресторана, которая попросила его покинуть заведение. Артиста из заведения общепита выгнал охранник афроамериканец.

Актёр попытался вернуться в ресторан, но ему преградили путь.

Позже свидетели инцидента рассказали, что нетрезвого артиста приняли за бездомного. По словам работников ресторана, Кейдж был сильно пьян.

У звезды Голливуда действительно имеются проблемы с алкоголем. Он не раз попадался в руки полиции в пьяном виде.

У Кейжа не всё гладко с выплатой налогов. Актёр задолжал государству шесть миллионов долларов. В счёт уплаты долга у него даже конфисковали его шикарный особняк. У недвижимости, которая ранее принадлежала популярному артисту, появился новый собственник.

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