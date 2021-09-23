Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах

Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева придерживается очень консервативных взглядов на отношения между мужчиной и женщиной. Гимнастка не раз заявляла, что женщина, которая не умеет готовить, не вызывает у неё уважения. Кроме того, спортсменка убеждена, что мужчины должны бежать от плохих хозяек. Такие заявления очень уязвили наследницу Анастасии Заворотнюк Анну.

Анна Заворотнюк

Павла Воля коллеги-комики иногда называют подкаблучником. На самом деле, как выяснилось, в его семье царит домострой. Ляйсан Утяшева пропагандирует традиционное распределение ролей в семье. Гимнастка стыдит женщин, которые не умеют вкусно и сытно накормить своего мужчину.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Дочь Анастасии Заворотнюк Анну, которая живёт отдельно от матери в собственной квартире, слова Утяшевой заставили ужаснуться тому, насколько архаичные взгляды бытуют в 21 веке.

Анна живёт с возлюбленным, однако, по её собственному признанию, не утруждает себя готовкой. При этом 25-летняя девушка не склонна считать себя ущербной.

Своё несогласие с позицией жены Павла Воли она выразила в своём Instagram-аккаунте.

"Недавно видела отрывок интервью, где одна известная женщина говорит, что не готовят только "недоженщины". Мне эта фраза резанула слух. Я не считаю себя недоженщиной, но и готовить я при этом не люблю. Реально делаю это раз в месяц. Может реже. И то это что-то вроде отварных яиц", — отметила Анна.

Заворотнюк-младшая объяснила, что выручает её заказная еда.

"Это экономит время, приносят ее буквально за 20 минут. Безумно вкусно, да и по цене получается то же самое, что и купить продукты в магазине. Поэтому абсолютно никакой надобности в готовке я не вижу", — отметила девушка.

Подписчики Анны отметили, что так могут рассуждать только люди с высокими доходами.

"Те, у кого высокие доходы, конечно пойдут в ресторан, а не к плите"; "Да ваш муж скоро сбежит к другой", — писали под постом Анны фолловеры.

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