Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой

Не все поверили в искренность Наташи Королёвой, которая заявила, что у неё подрастает дочь в США. Отцом ребёнка, по словам актрисы, является её хороший друг. Есть мнение, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" выдумала историю с ребёнком ради пиара.

Наташа Королёва в программе "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой сделала сенсационное признание. Звезда раскрыла тайну, заявив о том, что отдала свой биологический материал своему другу, который воспользовался услугами суррогатнай матери.

Певица сказала, что в США теперь растёт чудесная голубоглазая девчушка, которая является её биологической дочерью. Девочке, по словам певице, уже два годика.

Для Тарзана и матери Королёвой данное заявление стало новостью. Людмила Порывай упрекнула дочь в скрытности, а муж артистки Сергей Глушко вовсе устроил в студии программы дебош с попытками сломать мебель.

История показалась публике очень фантастичной. Русалку российской эстрады упрекнули в том, что она всё это сочинила для того, чтобы поймать хайп.

Профайлер и физиогномист Светлана Филатова проанализировала речь Королёвой. Слова певицы специалисту показались убедительными и правдивыми.

"Наташа рассказывала о дочери очень уверенно, у меня претензий нет. Либо она хорошо отрепетировала, либо это правда, — цитирует слова Филатовой "Комсомольская правда". — У нее не было испуга. Возможно, это связано с тем, что вопросы задавались по известному сценарию, без эффекта неожиданности. Хотя, как я заметила по её прошлому интервью с Ксенией Собчак, Королева хорошо выкручивается из любой ситуации. Единственное, что хочу отметить: артистка лукавит, называя яйцеклетку "подарком". Это была продажа, закрепленная договором, о чем Наташа сама же проговорилась".

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