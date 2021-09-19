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Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Людмила Порывай, мать Наташи Королёвой, отреагировала на информацию о внучке, которая была рождена в США от друга певицы. После такой новости женщине стало плохо.

Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы

Порывай не подозревала, что у неё есть внучка. Она попросила успокоительное, когда впервые узнала об этом. При этом мать Королёвой тоже проживает в США. В эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ женщина сообщила, что разочаровалась в своей дочери, ведь она не познакомила её с маленькой внучкой.

"Нужно было всё-таки маму познакомить со своими планами. Странновато очень", — сказала Людмила Порывай.

Наташа Королёва отметила, что несколько лет назад решила помочь хорошему другу нетрадиционной ориентации стать отцом. Она дала свой генетический материал для суррогатного материнства. Женщина, вынашивающая ребёнка, сложно переносила беременность.

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"Секрет на миллион": Наташа Королёва
Автор: Юлия Миленина
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