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Наташу Королёву укорили за смелые фотосессии с мамой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поступки Наташи Королёвой всегда оставались в рамках приличия, однако жизнь со стриптизёром Сергеем Глушко, похоже, накладывает отпечаток на мировоззрение исполнительницы хита "Жёлтые тюльпаны". Сетевые моралисты накинулись на певицу, упрекая её в том, что она потеряла всякий стыд.

Людмила Порывай
Людмила Порывай

К ужасу фанатов, Королёва привлекает к смелым фотосессиям свою 75-летнюю маму Людмилу Порывай.

Недавно они вдвоём приняли участие в яркой фотосессии. Королёва нарядилась в короткий топ и обтягивающие лосины. Людмила Порывай облачилась в розовую водолазку, очерчивающую формы.

Программа Пятого канала "Светская хроника" рассказала, как складываются отношения звёздной дочери с неунывающей мамой, которая живёт в Майями.

"Вы не завидуйте, потому что сердцем и душой мы молоды", — объяснила мама Наташи Королевой, которая не чувствует своего возраста.

В хорошей форме и отличном настроении женщина поддерживает себя благодаря прогулкам вдоль побережья и купанию в ласковых волнах океана.

Сетевые критики с негодованием восприняли смелые эксперименты с образами Наташи и её вечно молодой мамы.

"Оставь маму в покое… всему своё время… и одежда… зачем выставлять на посмешище?" — возмутились интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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