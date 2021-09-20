"Говорила мне мама": Гном Ггомыч сломал руку

Наследник звёздной пары Яны Рудковской и Евгения Плющенко получил серьёзную травму. Восьмилетний Александр Плющенко, который известен на просторах Сети как Гном Гномыч, предстал перед подписчиками в гипсе.

В Instagram-аккаунте звёздного ребёнка появилось видео. Саша Плющенко на кадрах запечатлён с забинтованной левой рукой.

Мальчик улыбается и объясняет, что рука постепенно проходит. Под видео имеется объяснение случившегося.

"Говорила мне мама, что играй аккуратно в футбол со взрослыми ребятами ! Стоял вратарём на воротах! Неудачно отбил мяч! Итог — перелом лучевой кости! Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал. Мама с папой завтра будут уже на базе!" — говорится под видео.

Комментарии не очень похожи на слова восьмилетнего мальчика. Ранее Саша Плющенко объяснял, что у него нет доступа к своей страничке в Instagram. Аккаунт, по словам ребёнка, ведёт его мама Яна Рудковская. Мальчик сетовал на то, что родительница часто снимает его на видео.

Действительно, страница Гном Гномыча ведётся очень активно. В его аккаунте, который насчитывает более миллиона подписчиков, часто появляются забавные ролики с участием мальчика и его друзей.

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