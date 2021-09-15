"Ничего со мной не сделать Вам!": Алла Пугачёва ответила тем, кто её оклеветал

Алла Пугачёва редко отвечает тем, кто порочит её доброе имя. В этот раз Примадонна сделала исключение и с высоты своего величия объяснила, почему не правы те, кто выставляет её злобной разрушительницей судеб.

Авторитет Аллы Борисовны огромен, однако периодически находятся те, кто пытается пошатнуть её трон, сотканный из народной любви.

Экс-солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина в интервью Елене Ханге негативно отозвалась о Примадонне. Исполнительница хита "Музыка нас связала" рассказала удивительную историю о том, что Пугачёва могла испортить карьеру тех, кого она по каким-то причинам невзлюбила.

Первым на возмутительную информацию отреагировал супруг Пугачёвой. Максим Галкин назвал высказывание Гулькиной очередной клеветнической глупостью.

Не стала молчать и Алла Борисовна. В своём Instagram-аккаунте Примадонна в свойственной ей величественной манере призвала людей быть честнее и добрее.

"Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать Вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. БОГ вам судья", — написала Пугачёва в своём микроблоге.

Информацию народная артистка СССР сопроводила своим фотопортретом.

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