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"Ничего со мной не сделать Вам!": Алла Пугачёва ответила тем, кто её оклеветал

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва редко отвечает тем, кто порочит её доброе имя. В этот раз Примадонна сделала исключение и с высоты своего величия объяснила, почему не правы те, кто выставляет её злобной разрушительницей судеб.

"Ничего со мной не сделать Вам!": Алла Пугачёва ответила тем, кто её оклеветал

Авторитет Аллы Борисовны огромен, однако периодически находятся те, кто пытается пошатнуть её трон, сотканный из народной любви.

Экс-солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина в интервью Елене Ханге негативно отозвалась о Примадонне. Исполнительница хита "Музыка нас связала" рассказала удивительную историю о том, что Пугачёва могла испортить карьеру тех, кого она по каким-то причинам невзлюбила.

Первым на возмутительную информацию отреагировал супруг Пугачёвой. Максим Галкин назвал высказывание Гулькиной очередной клеветнической глупостью.

Не стала молчать и Алла Борисовна. В своём Instagram-аккаунте Примадонна в свойственной ей величественной манере призвала людей быть честнее и добрее.

"Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать Вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. БОГ вам судья", — написала Пугачёва в своём микроблоге.

Информацию народная артистка СССР сопроводила своим фотопортретом.

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