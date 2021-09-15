Максим Галкин вступился за оклеветанную Пугачёву

Ранее экс-солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина рассказала о зловещей власти Пугачёвой, которая якобы вершит судьбы на отечественной эстраде. По словам звезды 90-х, Алла Борисовна одним звонком может разрушить карьеру неугодных звёзд. В таком бессердечии не в первый раз обвиняют Пимадонну. Если у Аллы Борисовны уже выработался иммунитет к подобного рода слухам, то вот Максим Галкин вступился за супругу, как разъярённый лев.

Максим Галкин в разделе сторис своего Instagram-аккаунта опубликовал короткое видеообращение. На видео Максим Галкин, едва сдерживая эмоции, рекомендует публике прочитать статью, в котором защитили доброе имя Примадонны.

"После очередной клеветнической глупости, которая вышла об Алле. Артур Гаспарян очень хорошую статью написал в "Московском комсомольце". Здорово, классно и справедливо написано", — объясняет шоумен.

В материале журналист высмеивает конспирологические мифы о Пугачёвой, которая, по словам Гулькиной, диктовала и диктует свои условия в мире отечественного шоу-бизнеса. Автор материала называет такие слухи "бредом и галлюцинацией".

Гулькину журналист обвиняет в желании пропиариться за счёт Аллы Борисовны.

"Псевдоартисты, псевдоразоблачители, псевдокритики давно сделали "коварство Пугачевой" и ее "разоблачение" своим коньком", — пишет Гаспарян.

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