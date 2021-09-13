"Он так страстно влюбился": Садальский подколол Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин недавно выгодно женился. Его избранницей стала миллионерша из Канады Татьяна Дэвис. Не все, однако, верят в искренность чувств выпускника "Фабрики звёзд", который выбрал в жёны состоятельную 47-летнюю женщину.

Стас Садальский опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором Прохор Шаляпин рассуждает о предназначении женщин.

"Знаете, женщины должны работать, а мужчины — быть хозяевами в семье. Вот так. Так что идите, дорогие дамы, все дружно на работу", — говорит Прохор на видео, расслабленно развалившись в кресле.

Видео позабавило Садальского. Артист удивился тому, что женщины согласны на такие условия.

"Он так страстно влюбился, что сразу предложил ей руку и сердце, жить в её доме, ездить на её машине, да и вообще пожить за её счёт!… Неужели вам такое нравится, милые женщины?" — спрашивает подписчиц Станислав Юрьевич.

Нашлись фолловеры, которые похвалили Прохора за его умение приспособиться в жизни.

"Вот молодец! Надо же родится таким и умным, и красивым"; "Ну хоть честно, молодец парень, умеет приспособиться"; "Так у нас и так полстраны женщин на работе, а мужчина-"хозяин" оберегает свою семью и свой пивной живот, лёжа на диване", — комментировали пост Садальского в Сети.

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