Рэпера Андрея "Бледного" подстрелили в центре Москвы

По сообщению правоохранительных органов в Telegram-канал «112», полицейских вызвала девушка, которая стала свидетелем стрельбы. Приехавшие на Тверскую стражи порядка, обнаружили подстреленного из травматического пистолета лидера российской рэп-группы "25/17" Андрея Позднухова, известного под псевдонимом "Бледный".

Полицейские хотели вызвать "скорую", у артиста было всё лицо в крови, однако, рэпер отказался от медпомощи. Впрочем, он также заявил, что "очень хочет домой" и не станет писать заявление. Правоохранительные органы начали проверку по делу о нападении на артиста.

Ранее на свой странице "ВКонтакте" музыкант писал, что потерял сознание на концерте. Прямо из зала его забрала "скорая". Мужчину осмотрели врачи, основные показатели были в норме. Рэпер вернулся к своим фанатам. "Что со мной случилось — непонятно", — написал Позднухов в посте.

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