EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Беннет рассказала, почему люди становятся абъюзерами в отношениях
Следователь раскрыл новые подробности об убийстве двух школьниц в Киселёвске
Песков: ЦРУ причастно к задержанию россиян в Белоруссии
Вместе с главой МЧС погиб оператор съемочной группы
Звезда сериала "Пятницкий" Батырев слукавил в беседе с Корчевниковым
Лавров заявил, что на Украине и в Прибалтике активизируются национал-радикалы
Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске выплатят материальную помощь
В Дагестане уволен замдиректора школы, где девочкам запрещали ходить без косынок
Pravda.Ru опровергла ранее опубликованную информацию о "Росбалте"

Емельяненко: всех рэперов можно сажать в тюрьму

Шоу-бизнес

По словам российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, любого рэпера можно посадить за его песни. Об этом боец рассказал в ходе интервью. Поводом для обсуждения вопроса российских рэп-исполнителей стала резкая критика ММА-сообщества в адрес Алишера Моргенштерна.

Емельяненко: всех рэперов можно сажать в тюрьму

"Если взять любого рэпера, того же Басту, то их за одни песни можно сажать, прикрывать. Пропаганда наркотиков, пропаганда всего на свете", — ответил Емельяненко Hustle MMA.

Боец считает, что Моргенштерна "сделали крайним" и "накинулись всем музыкальным сообществом".

На вопрос о влиянии подобного творчества на детей, Емельяненко ответил, что "неокрепшие умы" вынуждены заниматься "самовоспитанием".

"У нас родители всё спихивают на учителей, на ещё кого-то, а сами приходят домой: "Я устал после работы, я посижу, ничего делать не буду". А что ребенку делать?", — резюмировал боец.

Ранее Моргенштерн заявил, что хочет выйти на поединок с известным бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко. "Схватку" рэпер оценил в 20 миллионов долларов. В ответ на предложение Шмеленко резко высказался и назвал это хайпом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Порву тебя!" — Хабиб Нурмагомедов обратился к Моргенштерну
Автор: Екатерина Широкова
Последние материалы
Без нормативов и шаблонов: сможет ли Москва "приблизить" Дальний Восток?
Песков: ЦРУ причастно к задержанию россиян в Белоруссии
Вместе с главой МЧС погиб оператор съемочной группы
Звезда сериала "Пятницкий" Батырев слукавил в беседе с Корчевниковым
Лавров заявил, что на Украине и в Прибалтике активизируются национал-радикалы
Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске выплатят материальную помощь
CNN "разоблачила" ЦРУ из-за новых "доказательств" вины РФ по MH-17
В Дагестане уволен замдиректора школы, где девочкам запрещали ходить без косынок
Pravda.Ru опровергла ранее опубликованную информацию о "Росбалте"
Богомолов сравнил кабинки для голосования с общественными уборными
Популярное
Российский шоу-бизнес
Виторган намекнул на причину развода с Собчак

Максим Виторган развёлся с Ксенией Собчак в 2019 году. Тогда актёр сочинил подробный пост о том, почему люди расстаются. И только теперь Виторган опубликовал текст двухлетней давности. В нём он проливает свет на причину разрыва с Собчак.

Виторган намекнул на причину развода с Собчак
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Здоровье
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, кто мог атаковать талибов* с воздуха
Российский шоу-бизнес
Ушёл из жизни сценограф Пугачёвой Борис Краснов
Усам Оздемиров Без нормативов и шаблонов: сможет ли Москва "приблизить" Дальний Восток? Усам Оздемиров Любовь Степушова CNN "разоблачила" ЦРУ из-за новых "доказательств" вины РФ по MH-17 Любовь Степушова Василий Амирджанов Володин считает перспективу революции фатальной. Обоснованно? Василий Амирджанов
Новости Украины
Пан или пропал: почему Зеленский настойчиво ищет встречи с Путиным
Зарубежный
Выяснилось, как именно умер Жан-Поль Бельмондо
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Мир. Новости мира
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников