Емельяненко: всех рэперов можно сажать в тюрьму

По словам российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, любого рэпера можно посадить за его песни. Об этом боец рассказал в ходе интервью. Поводом для обсуждения вопроса российских рэп-исполнителей стала резкая критика ММА-сообщества в адрес Алишера Моргенштерна.

"Если взять любого рэпера, того же Басту, то их за одни песни можно сажать, прикрывать. Пропаганда наркотиков, пропаганда всего на свете", — ответил Емельяненко Hustle MMA.

Боец считает, что Моргенштерна "сделали крайним" и "накинулись всем музыкальным сообществом".

На вопрос о влиянии подобного творчества на детей, Емельяненко ответил, что "неокрепшие умы" вынуждены заниматься "самовоспитанием".

"У нас родители всё спихивают на учителей, на ещё кого-то, а сами приходят домой: "Я устал после работы, я посижу, ничего делать не буду". А что ребенку делать?", — резюмировал боец.

Ранее Моргенштерн заявил, что хочет выйти на поединок с известным бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко. "Схватку" рэпер оценил в 20 миллионов долларов. В ответ на предложение Шмеленко резко высказался и назвал это хайпом.

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