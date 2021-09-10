После своего скандального разрыва Ольга Бузова и Давид Манукян общаются исключительно на языке песен. Если Дава в своём музыкальном творчестве поёт о боли и утрате, то Ольга во всю высмеивает бывшего бойфренда, используя словосочетания, которые в её устах звучат как нецензурную брань.
Ольга Бузова назвала свою новую песню "Без дел". Подписчики звезды "Дома-2" без труда догадались что эта фраза звучит как неприличное слово, синонимичное со словом "обманывал".
"Я удаляю обещания / Это всего лишь слова / Пока ты без дел / Я так устала ждать трамвай / Я снова все могу сама / Пока ты без дел", — звучит припев песни.
Бузова поёт, что ей под силу остановить на скаку коня и войти в горящий дом. Избранник же её не соответствует её энергичности и только "кормит завтраками без еды".
"У меня из-за таких как ты / Аллергия на понты / СМС без запятых / Кормишь завтраком без еды / Без тебя мне лучше / Выше мне не нужен / Просто потому что / Ты все время без дел", — поет Бузова.
Ольга предложила подписчицам отмечать своих мужчин-пустословов, которые способны "только кормить обещаниями".
"Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе "Без Дел", чтобы он понял, что ты не дура, и у тебя уже аллергия на его понты", — советует Ольга.
Фолловеры считали послание Ольги и решили, что с Манукяном она рассталась, потому что устала от безделья.
"Песни с замаскированными матами — уже моветон. Песня — очередное дно", — горячились сетевые критики.
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