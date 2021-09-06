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Галкин показал, как Пугачёва в брюках цвета лосося удит рыбу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг Примадонны Максим Галкин поделился трогательным семейным видео. На кадрах всё звёздное семейство отправилось на пруд, чтобы провести часы досуга за рыбной ловлей.

Алла Пугачёва и Максим Галкин со своими двойняшками ловят рыбу на рыбалке

Место для рыбалки знаменитости выбрали отменное. Рыба сама норовила попасть на крючок.

В первую очередь новых впечатлений набрались двойняшки Лиза и Гарри Галкины. Очаровательные дети были в восторге от рыболовства. Видео с выуживанием рыбы из пруда Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

"Пока я снимал новый сезон "Лучше Всех!", Миша (зять Пугачевой Михаил Земцов — Прим. ред.) с Кристиной Орбакайте и Клавой (дочь Орбакайте и Земцова — Прим. ред.) позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда, Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось. Как было дальше — в этом видео", — подписал кадры шоумен.

Ребята были просто счастливы, когда им удалось вытянуть на берег крупного осетра. Делали они этот под руководством опытным наставников. Дети, однако, настаивали, чтобы им не помогали. Каков же был восторг ребятишек, когда они выловили красавца осетра.

Не отказала себе в удовольствии посидеть с удочкой и сама Алла Пугачёва. Примадонна мелькнула на видео несколько раз. На певице был тёплый чёрный кардиган и брюки цвета лосося.

Алла Борисовна азартно подбадривала наследников, а когда рыба была поймана, поздравила детей с первым уловом. Лиза и Гарри утопали в объятиях звёздной матери.

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Автор: Елена Былкина
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