"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин объяснил, что привело его супругу-миллионершу в реанимацию. Певец объяснил, что не на шутку испугался, когда жена начала задыхаться. Он опасался, что его посадят в тюрьму из-за смерти супруги.

Медовый месяц закончился для молодежёнов страшными испытаниями, так как Татьяна заразилась коронавирусом.

"Я ухаживал за ней семь дней. Мы наняли врачей и как бы я ухаживал в домашних условиях как мог. Не боялся никакого карантина, не соблюдал, и обнимал там, и все. Но, единственное, спал в другой части дома, вот. И потом еще родители к нам переехали из отеля", — цитирует слова Прохора Шаляпина Пятый канал.

Татьяне становилось всё хуже и хуже. Женщина не хотела отправляться в больницу, пока ситуация окончательно не обострилась. Шаляпин испугался, что его ни за что привлекут к уголовной ответственности, если с женой что-либо случится.

"Я понимаю, что сейчас, если она задохнется, то у меня будут проблемы уже с полицией. Я боюсь еще в тюрьму сесть ни за что. Она начала синеть уже на моих глазах, умирать. Я вызвал 911, приехали врачи", — вспоминает артист.

Бизнес-вумен оказалась заядлой антипрививочницей, что и привело к печальным последствиям.

"Она вообще: "Вот эта маска, типа, вот это намордник, не хочу". Все снимала. И все. Вся семья у нее, они все из Канады, они все против прививок. Тоже там вот это вот: "Не знаем, мы не знаем, что с нами будет" Ну вот лежат сейчас все в реанимации. Я единственный сделал, выжил", — сказал Шаляпин.

Сейчас Татьяна пошла на поправку, однако её состояние по-прежнему вызывает тревогу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.