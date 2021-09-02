Марии Шукшиной торжественно вручили орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Артистка сказала на церемонии награждения смелую речь, которая не на шутку напрягла представителей правительства РФ. Она назвала всё происходящее в стране социальным экспериментом. Стас Садальский отметил, что Мария совершила гражданский подвиг.
Мария Шукшина построила свою речь в момент награждения не так, ка это обычно принято. Благодарности она уделила мало внимания, зато затронула в своём выступлении больную для всех тему.
"Людей стравливают друг с другом. невооружённым глазом видно, что идёт социальный эксперимент — люди ненавидят друг друга — сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за qr-кодов, и это необходимо прекратить! В конечном итоге, все поубивают друг друга, а врага так никто знать и не будет. Такая схема искусства войны в Китае называется "мудрая обезьяна с горы наблюдает за схваткой двух тигров в долине", — отметила обеспокоенная Мария Васильевна.
Стас Садальский одобрил высказывание Марии.
"Отец бы гордился…, наверняка, сказал бы ещё резче, по мужски! Уважение Марии! В нашей стране столько стало лжи, алчности, невежества, предательства, деградации, лицемерия. Культура пошла в отрицательное значение. Духовность или поверхностная или вообще нет. То, о чем она сказала, действительно разделяет практически все наше общество", — написал артист в своём микроблоге.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что особенно ему приятно слышать такие слова от дочери Василия Шукшина — любимого писателя и актера.
"По моему мнению, Мария Шукшина совершила настоящий гражданский подвиг — высказала все в лицо высшему правительству то, что у многих уже давно накипело на душе. Поэтому считаю, что она не только достойная дочь Василия Макаровича. Она достойная дочь всего Российского народа", — отметил Садальский.
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