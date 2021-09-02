EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Заблудились" у границ НАТО: "армию Лукашенко" ждут в Литве
В России могут понизить пенсионный возраст
"Лично не приглашали": Песков объяснил почему Японию не позвали на ВЭФ
Эксперт рассказала, что в борьбе с шумными соседями поможет пирог
Катится с мигрантами вагон: чартером – прямиком на стройки
"Роза Хутор" удостоен награды Travellers' Choice 2021 по версии TripAdvisor
Песков: инфляция вернётся в изначально заданные рамки
Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости COVID-19 в России осенью
Руководитель Минобороны Германии высказалась о зависимости от США

"Отец бы гордился": Садальский о речи Марии Шукшиной о вакцинах и qr-кодах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Марии Шукшиной торжественно вручили орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Артистка сказала на церемонии награждения смелую речь, которая не на шутку напрягла представителей правительства РФ. Она назвала всё происходящее в стране социальным экспериментом. Стас Садальский отметил, что Мария совершила гражданский подвиг.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МАРИИ ШУКШИНОЙ НА НАГРАЖДЕНИИ В КРЕМЛЕ - ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Мария Шукшина построила свою речь в момент награждения не так, ка это обычно принято. Благодарности она уделила мало внимания, зато затронула в своём выступлении больную для всех тему.

"Людей стравливают друг с другом. невооружённым глазом видно, что идёт социальный эксперимент — люди ненавидят друг друга — сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за qr-кодов, и это необходимо прекратить! В конечном итоге, все поубивают друг друга, а врага так никто знать и не будет. Такая схема искусства войны в Китае называется "мудрая обезьяна с горы наблюдает за схваткой двух тигров в долине", — отметила обеспокоенная Мария Васильевна.

Стас Садальский одобрил высказывание Марии.

"Отец бы гордился…, наверняка, сказал бы ещё резче, по мужски! Уважение Марии! В нашей стране столько стало лжи, алчности, невежества, предательства, деградации, лицемерия. Культура пошла в отрицательное значение. Духовность или поверхностная или вообще нет. То, о чем она сказала, действительно разделяет практически все наше общество", — написал артист в своём микроблоге.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что особенно ему приятно слышать такие слова от дочери Василия Шукшина — любимого писателя и актера.

"По моему мнению, Мария Шукшина совершила настоящий гражданский подвиг — высказала все в лицо высшему правительству то, что у многих уже давно накипело на душе. Поэтому считаю, что она не только достойная дочь Василия Макаровича. Она достойная дочь всего Российского народа", — отметил Садальский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
"Заблудились" у границ НАТО: "армию Лукашенко" ждут в Литве
В России могут понизить пенсионный возраст
"Лично не приглашали": Песков объяснил почему Японию не позвали на ВЭФ
"Отец бы гордился": Садальский о речи Марии Шукшиной о вакцинах и qr-кодах
Эксперт рассказала, что в борьбе с шумными соседями поможет пирог
Катится с мигрантами вагон: чартером – прямиком на стройки
"Роза Хутор" удостоен награды Travellers' Choice 2021 по версии TripAdvisor
Песков: инфляция вернётся в изначально заданные рамки
Миро укорила Волочкову за безнравственный наряд на школьной линейке
Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости COVID-19 в России осенью
Популярное
Российский шоу-бизнес
Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости

Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.

Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева показала необычную первосентябрьскую линейку дочери
Бывший СССР
В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе
Василий Амирджанов Лавров связал критику Сталина с "атакой на прошлое" Василий Амирджанов Александр Артамонов Призрак смерти кружит над планетой Александр Артамонов Любовь Степушова В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе Любовь Степушова
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Политика. Новости и аналитика
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну"
Центразия
Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников