"Отец бы гордился": Садальский о речи Марии Шукшиной о вакцинах и qr-кодах

Марии Шукшиной торжественно вручили орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Артистка сказала на церемонии награждения смелую речь, которая не на шутку напрягла представителей правительства РФ. Она назвала всё происходящее в стране социальным экспериментом. Стас Садальский отметил, что Мария совершила гражданский подвиг.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МАРИИ ШУКШИНОЙ НА НАГРАЖДЕНИИ В КРЕМЛЕ - ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Мария Шукшина построила свою речь в момент награждения не так, ка это обычно принято. Благодарности она уделила мало внимания, зато затронула в своём выступлении больную для всех тему.

"Людей стравливают друг с другом. невооружённым глазом видно, что идёт социальный эксперимент — люди ненавидят друг друга — сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за qr-кодов, и это необходимо прекратить! В конечном итоге, все поубивают друг друга, а врага так никто знать и не будет. Такая схема искусства войны в Китае называется "мудрая обезьяна с горы наблюдает за схваткой двух тигров в долине", — отметила обеспокоенная Мария Васильевна.

Стас Садальский одобрил высказывание Марии.

"Отец бы гордился…, наверняка, сказал бы ещё резче, по мужски! Уважение Марии! В нашей стране столько стало лжи, алчности, невежества, предательства, деградации, лицемерия. Культура пошла в отрицательное значение. Духовность или поверхностная или вообще нет. То, о чем она сказала, действительно разделяет практически все наше общество", — написал артист в своём микроблоге.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что особенно ему приятно слышать такие слова от дочери Василия Шукшина — любимого писателя и актера.

"По моему мнению, Мария Шукшина совершила настоящий гражданский подвиг — высказала все в лицо высшему правительству то, что у многих уже давно накипело на душе. Поэтому считаю, что она не только достойная дочь Василия Макаровича. Она достойная дочь всего Российского народа", — отметил Садальский.