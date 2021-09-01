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Александр Шоуа объяснил, почему распалась группа "Непара"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнитель Александр Шоуа рассказал о сложных отношениях со своей партнёршей по сцене Викторией Талышинской.

Александр Шоуа объяснил, почему распалась группа "Непара"

Популярная в 2000-х группа "Непара" на своём примере продемонстрировала известный принцип, который звучит так: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт".

Солисты известного коллектива не поладили друг с другом.

Виктория Талышинская жаловалась ранее то, что соратник по творчеству плохо к ней относился и постоянно критиковал по поводу и без повода.

У лидера дуэта — певца Александра Шоуа — свой взгляд на проблему. Он обвинил соратницу в недисциплинированности.

Шоуа, по его словам, выступал этаким голосом благоразумия в их разнузданном коллективе, члены которого никак не хотели подходить к делу серьёзно.

"Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе", — рассказал Александр Шоуа в эфире радиостанции "Москва FM".

Певец отметил, что Талышинская возомнила о себе слишком много. Однако во время концерта, по его словам, её энергия вседозволенности куда-то исчезала.

Шоуа признался, что в какой-то момент руководить группой стало уже невозможно, поэтому три года назад он решил распустить непокорный коллектив.

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Автор: Елена Былкина
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