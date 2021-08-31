Ольга Бузова рассекретила свои ежемесячные расходы

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова объяснила, на что она тратит миллионы рублей.

Знаменитость решила поведать фанатам, сколько и на что она тратит деньги ежемесячно.

В сторис своей странички в Instagram она озвучила статьи своих расходов.

"Сейчас я посчитаю, их просто очень много. Мои затраты месяц, на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества, минимум пять миллионов рублей. Точно эту сумму я зарабатываю, потому что я её трачу", — рассказала Ольга.

Примерная цена проведения шоу в "Крокус Сити Холл" Бузовой составляет более 30 миллионов рублей. Но окончательная стоимость будет ясна, когда её приведёт техническая служба площадки.

"Естественно, получается я их заработала, раз трачу", — объяснила Бузова.

Помимо этого, поющая ведущая раскошеливается на коммунальные платежи, делает ремонт в своей шикарной квартире и платит налоги государству.

Звезда объяснила, что на недвижимость заработала собственными силами.

Вспомнила Ольга и такую приятную часть своих расходов, как путешествия.

"Получается, я завидная невеста", — подытожила Бузова.

Ольга всегда выбирала себе в женихи/мужья молодых людей, которые зарабатывали меньше неё. Она щедро делилась с избранниками своей славой. Бывшие возлюбленные Ольги до сих пор озарены лучами её славы.

Дмитрий Тарасов, например, умеет привлекать к себе внимание, вспоминая свою знаменитую бывшую супругу.

Давид Манукян тоже стал широко известен благодаря Ольге.

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