Шаляпин рассказал, что у его жены 80 процентов поражения лёгких

Недавно Прохор Шаляпин и его избранница, бизнес-леди Татьяна Дэвис, связали себя узами брака в Лас-Вегасе. Вскоре после этого у Татьяны и её родителей диагностировали коронавирус.

Прохору Шаляпину удалось избежать заражения, так как он предусмотрительно вакцинировался.

"Мне повезло, что я накануне свадьбы сделал прививку, поэтому болезнь меня миновала. А Таня медлила, не хотела прививаться и вот итог — коронавирус в тяжелейшей форме", — цитирует слова Прохора "Комсомольская правда".

Тесть и тёща артиста переносят болезнь в лёгкой форме. А вот супруге певца повезло меньше: женщина находится в критическом состоянии. Бизнес-вумен подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

"У Тани 80 процентов поражения лёгких, я очень переживаю за неё. Главное, чтобы она выжила", — жалуется Прохор.

42-летняя избранница Шаляпина проживает в Канаде с 90-х годов. Женщина построила успешную карьеру в сфере юриспруденции. Она возглавляет сеть юридических фирм.

"Это моя первая настоящая свадьба. Все предыдущие отношения были выдумкой. Татьяна — моя первая настоящая жена", — объяснил Шаляпин.

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