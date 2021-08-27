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Прохор Шаляпин тайно женился на канадской миллионерше

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин сделал своей женой канадскую миллионершу Татьяну Клаудиа Дэвис. 37-летний артист предпочитал скрывать свою женитьбу от публики, однако журналисты всё равно прознали о том, что певец нашёл себе выгодную партию.

Прохор Шаляпин тайно женился на канадской миллионерше

Бракосочетание отметили в Лас-Вегасе, в клубе "Интрига". Заведение было полностью арендовано Шаляпиным и его 42-летней возлюбленной.

Как сообщает "Комсомольская правда", новоиспечённые супруги щедро раскошелились на свадебное торжество, отдав за праздник не менее 15 млн рублей.

После выездной регистрации Прохор устроил концерт для свадебных гостей. Исполнитель пел русские народные песни, а также зажигательные хиты Верки Сердючки.

После брачного пира Татьяна слегла в больницу с "ковидом". Женщину подключили к аппарату ИВЛ.

Шаляпин объяснил, что его избранница уже пошла на поправку, но всё ещё очень слаба.

Отношения Прохора Шаляпина с хозяйкой сети адвокатских компаний Татьяной Клаудиа Девис стали достоянием публики в начале 2020 года. Влюблённых заметили на круизном лайнере Royal Princess.

По данным прессы, элитный отдых обошёлся парочке в миллионы рублей. Есть предположение, что сладкую жизнь Прохору Шаляпину оплачивает его состоятельная пассия.

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Прохор Шаляпин женился на миллионерше из Канады
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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