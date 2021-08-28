Организатор концерта "подставил" солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеммана. К музыканту, который находится сейчас в Тверской области, накануне наведались стражи провопорядка.
Претензии представителей правоохранительных органов были адресованы в первую очередь к организатору концерта в Твери, предпринимателю Максиму Ларину.
Как сообщает Пятый канал, бизнесмен пригласил фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, чтобы тот выступил в поддержку партии "Родина".
Мероприятие привлекло внимание силовых структур из-за нарушения антиковидных мер. Концерт с большим числом зрителей посчитали угрозой распространения COVID-19.
Помимо этого, на предпринимателя составили протокол за просроченное разрешение на оружие.
Нарекания правоохранителей вызвал и немецкий музыкант. На его продюсера Анара Рейбанда был составлен административный протокол о нарушении въезда в страну. Противоправное деяние увидели в том, что целью поездки во въездных документах обозначили "туризм", в действительности же артист прибыл в Россию с целью выступления на концерте.
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