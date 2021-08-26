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Бородина поцапалась с Собчак из-за своего развода с Омаровым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшие коллеги по "Дому-2" устроили перепалку на дне рождения известного блогера Елены Блиновской. Собчак надеется получить от Бородиной горячее эксклюзивное интервью о её расставании с Курбаном Омаровым. Ради этого Ксения Анатольевна даже стерпела слив постыдной истории из прошлого.

Бородина поцапалась с Собчак из-за своего развода с Омаровым

Ксения Собчак имеет острый нюх на всё сенсационное. Хитрая женщина даже забыла все прежние разногласия с ведущей телестройки Ксенией Бородиной и осаждает старую подругу приглашениями в своё шоу.

Бородина чувствует себя в этой ситуации хозяйкой положения и, не стесняясь, рассказывает о Собчак неприглядные вещи. В частности, она поведала, что однажды Ксения Собчак справила нужду в подъезде многоквартирного дома в Москве, так как ей пьяной приспичило сходить в туалет после шумного корпоратива.

Собчак молча проглотила обиду, снова начав зазывать Бородину в своё шоу.

Сцену спора Бородина опубликовала в разделе сторис Instagram.

"Я рада, что Ксения Бородина дала интервью о своём разводе моему каналу", — заявила Собчак.

"Сучка!" — ответила Бородина.

"Я рада, что так происходит. Ксюш, спасибо тебе большое, ждите", — продолжила наседать блондинка.

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Полное видео: Ксения Бородина сильно опозорила Собчак перед публикой | Интервью о разводе с Курбаном
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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