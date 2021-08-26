Бородина рассказала, как Собчак справляла нужду в подъезде хрущёвки

Ксения Бородина и Ксения Собчак долгое время не хотели общаться. После развода Бородина смягчилась и обратила свой взор в сторону старых подруг. Бывшие коллеги по "Дому-2" встретились на в гостях у блогера Елены Блиновской. На празднике женщины много шутили, вспоминая смешные истории из прошлого.

Бородина рассказала, что в нулевых, когда они с Собчак вели телестройку, они частенько чудили, попадая в разные забавные ситуации.

"На проекте произошла первая свадьба. Мы с Ксюшей её ведущие. Десять утра, садимся в лимузин. Едем с Собчак пьяные настолько, что не соображаем. И Ксюша: "Я хочу в туалет!", а рядом пятиэтажки. Остановили машину, выходим в красивых платьях. Заходим в хрущёвку на третий этаж. Прямо в подъезде… Я говорю: "Ксюх, я пока между четвёртым и вторым этажами побегаю, а ты — давай!" — цитирует слова Бородина "СтарХит".

В данной истории выставляется не в очень хорошем свете Собчак. Ксения Анатольевна, однако, не обиделась на слив информации и даже позвала бывшую коллегу на своё шоу. Собчак собирается выведать у Ксении её историю с разводом с Курбаном Омаровым.

Собчак избранник Бородиной никогда не нравился. Она даже публично отчитывала его за то, что он обижает Ксению. Бородина же до последнего заступалась за супруга, которого публика подозревает в неверности.

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