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Кудрявцева сняла полуголого Малахова в своём номере отеля

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лера Кудрявцева и Андрей Малахов сейчас зажигают на фестивале "Новая волна". Судя по контенту телеведущей в Instagram, им с Малаховым достался один гостиничный номер и даже одна кровать на двоих.

Андрей Малахов живет в номере с Кудрявцевой. Дима Билан под дверью номера Леры Кудрявцевой.

Звезда ТВ поделилась интересным видео с подписчиками. Сердобольная Кудрявцева сделала из своего номера отеля проходной двор.

Сначала к ней наведался Андрей Малахов, который, не раздумывая стал раздеваться. Когда ведущий оголился, он стал эротично танцевать. Кудрявцева отчитала коллегу за то, что тот разбросал по комнате свои трусы, однако разрешила ему воспользоваться её душем, чтобы помыть голову.

Затем Кудрявцева обнаружила у дверей своего номера уставшего Диму Билана. Тот, как оказалось, ошибся дверью, перенеся к Лере свои многочисленные вещи.

Телеведущая не стала прогонять певца и тоже разрешила ему освежиться в её душевой комнате.

Ведущая программы "Секрет на миллион" предвидела, какой эффект произведёт её видео на подписчиков, опередила журналистов и сама придумала броский заголовок для своих гостиничных приключений.

"Голый Малахов в номере у Кудрявцевой! Дима Билан под дверью номера Кудрявцевой!" — написала под видео Лера.

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Автор: Елена Былкина
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