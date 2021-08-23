Сергей Зверев заручился поддержкой липовой Аллы Пугачёвой

По слухам между Сергеем Зверевым и Аллой Пугачёвой пробежала чёрная кошка. Лишённый поддержки Примадонны гламурный стилист потерял свой солидный доход и заметное место под ярким солнцем шоу-бизнеса, Чтобы как-то поправить свои позиции, Зверев привлек на свою сторону поддельную Аллу Борисовну.

Главный защитник озера Байкал Сергей Зверев начал политическую карьеру. Так как на помощь Аллы Пугачёвой, которая когда-то весьма благоволила к стилисту, рассчитывать "звезде в шоке" не приходится, то он придумал оригинальный ход.

Стилист опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, которое могло ввести в заблуждение подписчиков. На кадрах копия Примадонны рассыпается в похвалах своему протеже.

Пародистка очень искусно копирует внешность, интонацию и голос Аллы Борисовны, желая Звереву всяческих благ.

Зверев, однако, не посмел выдавать пародистку за настоящую Примадонны, поэтому объяснил, кто скрывается за образом несравненной Пугачёвой.

"Спасибо Алёне Какаулиной @kakaulinaalena за поддержку. Алена Какаулина — Режиссер. Ведущая праздников. Актриса оригинального жанра, двойник Аллы Пугачевой в сибирском и дальневосточном федеральных округах, вокалистка, преподаватель актерского и сценического мастерства", — подписал кадры Зверев.

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