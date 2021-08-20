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Духовник МакSим спел в поддержку певицы трогательный романс

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука пришёл на помощь к своей духовно дочери певице МакSим, когда она очень нуждалась в церковных таинствах. Он увидел в артисте, которая находилась в бессознательном состоянии, желание получить помощь Божию.   

Духовник МакSим спел в поддержку певицы трогательный романс

Игумен Лука посещал Марину Абросимову (певицу МакSим) в реанимации, совершал над ней спасительные таинства, а также призывал всех православных верующих молиться за здоровье певицы.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" справилась с тяжёлой болезнью. Она сама признавалась, что ей очень помогла поддержка поклонников, который искренне желали ей победить смертельно опасный недуг.

Когда самое страшное осталось позади и Марине сейчас ничего не угрожает, игумен Лука занялся музицированием.

Музыкально одарённый батюшка, вероятно, не случайно принял под своё окормление талантливую певицу. Сам Лука тоже отличается прекрасным слухом и голосом.

Настоятель монастыря исполнил красивый романс "Гори, гори, моя звезда!".

Интернет-публика решила, что так Лука высказал свою радость по поводу выздоровления своей духовной дочери.

Марина, как настоящая звезда, будет ещё долго светить почитателям её таланта.

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В ПОИСКАХ БОГА. ПЕВИЦА МАКСИМ. МАРИНА И ОТЕЦ ЛУКА СТЕПАНОВ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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