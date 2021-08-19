В интонации Алины Кабаевой услышали знакомые ноты

Олимпийская чемпионка очень редко появляется на публике. Самые внимательные слушатели последнего выступления Алины Кабаевой на ТВ заметили, что гимнастка копирует до боли знакомые интонации.

Оказывается, что тема выступления Кабаевой ещё не исчерпана до конца. Ранее в Сети несколько дней обсуждали красное платье гимнастки за 250 тысяч рублей. Теперь блогеры внимательно вслушались в речь спортсменки и решили, что где-то они это уже слушали.

Внимание привлекла особая вкрадчивая интонация Алины, в которой заметили те же ноты и ударения, которые характерны для лидера страны Владимира Путина.

Публика согласилась с некоторой схожестью манеры речи президента и гимнастки.

"Песков тоже с такой интонацией говорит"; "Я тоже на это обратила внимание! Но, считаю, что Кабаева имеет полное право давать оценку!!! И защита была куда успешнее…. другой гимнастки, дорогие мои"; "Как Он 70% чиновников пытаются говорить"; "Я думала мне показалось… Не мне одной!"; "Ключевая фраза была про руки, сразу подумала про ВВП", — комментировали видео в Сети.

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