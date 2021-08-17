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Болезнь МакSим назвали "грязным и дешёвым пиаром"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Более двух месяцев российские журналисты следят за состоянием певицы МакSим. За это время артистка побывала в коме из-за поражения лёгких от COVID-19, успела выздороветь, вернуться домой и уехать на реабилитацию.

Болезнь МакSим назвали "грязным и дешёвым пиаром"

От имени певицы, в основном со СМИ общается её пресс-секретарь. Но не все верят в правдивость такой продолжительной болезни МакSим. Бывшая из "Стрелок" Юлия Беретта назвала историю "грязным и дешёвым пиаром".

"Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар казалось бы достойной певицы на здоровье!" — приводит "Дни.ру" слова Беретты.

По мнению Юлии, MaкSим не может смириться с отсутствием популярности, поэтому просто придумала историю с коронавирусом.

"Когда многие реально становятся жертвами эпидемии и умирают по-настоящему. Пиар на своем здоровье — дешевый и грязный пиар. Это отвратительно", — заявила Беретта.

Юлия утверждает, что сначала переживала за артистку, но когда история затянулась, поняла, что MакSим лжёт. Беретта отказалась участвовать в любых акциях в поддержку певицы и считает всю историю безумством.

"Это инстаграм-шоу с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остается!" — подытожила она.

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МакSим - Знаешь ли ты
Автор: Артём Пермяков
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