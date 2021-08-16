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МакSим показала первое домашнее фото после выписки из клиники

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Певица МакSим провела в реанимации более месяца. Артистку уже выписали. Она опубликовала в своём Instagram-аккаунте первый снимок из дома. Поклонники Марины Абросимовой обратили внимание на то, как сильно исхудала исполнительница после тяжёлой болезни.

Марина Абросимова
Марина Абросимова

38-летняя певица поделилась с интернет-аудиторией снимком. Артистке шлют многочисленные букеты цветов, радуясь её выздоровлению. С одним из букетов, который ей прислал телеведущий Дмитрий Борисов, исполнительница решила сфотографироваться.

Певица не стала показывать своё лицо, а сфотографировала лишь свои голые ноги, частично скрытые красивейшими цветочными бутонами.

"Спасибо!" — подписала снимок исполнительница хита "Знаешь ли ты".

"Спасибо" — это также название новой композиции исполнительницы, которая часто возглавляла музыкальные рейтинги, пока артистка находилась в коме.

Мощным мотивом поскорее вернуться домой для Абросимовой была встреча с дочерьми — Марией и Александрой.

"С ней рядом круглосуточно будет медработник. Она очень хотела обнять девочек, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего. Марина пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять", — цитирует слова менеджера певицы Яны Богушевской "СтарХит".

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МакSим - Спасибо (Бэкстейдж)
Автор: Елена Былкина
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