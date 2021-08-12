Актриса Мария Кожевникова, известная по роли Аллочки из сериала "Универ", опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, на котором её четырёхлетний сын пытается постигнуть тайну рождения детей.
Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Семья воспитывает троих сыновей: восьмилетнего Ивана, семилетнего Максима и четырёхлетнего Василия.
На видео актриса пытается разъяснить младшему сыну, откуда берутся дети. Мальчик смущённо улыбается и пытается объяснить феномен появления новой жизни.
Ребёнок что-то лепечет про мамину и папину клеточку. Отец приходит сыну на помощь и шепчет Василию что-то на ушко.
Мальчик прибавляет к своему рассказу после подсказки отца то, что клеточка попадает к маме в животик.
Артистка объяснила, что её очаровательный малыш уже привлёк внимание модельных агентств, однако она не спешит привлекать ребёнка к работе.
"Благодарю всех за комплименты. Нам уже предлагали модельные агентства и пару брендов сотрудничество, Василёк пока думает, хочет ли он таким образом зарабатывать денежку. Я ему всё объяснила. Это должно быть исключительно в удовольствие. Иначе на это страшно смотреть, как родители "запрягают" деток", — поделилась своими мыслями Мария.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.