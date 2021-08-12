Кожевникова засняла разговор с сыном о том, откуда берутся дети

Актриса Мария Кожевникова, известная по роли Аллочки из сериала "Универ", опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, на котором её четырёхлетний сын пытается постигнуть тайну рождения детей.

Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Семья воспитывает троих сыновей: восьмилетнего Ивана, семилетнего Максима и четырёхлетнего Василия.

На видео актриса пытается разъяснить младшему сыну, откуда берутся дети. Мальчик смущённо улыбается и пытается объяснить феномен появления новой жизни.

Ребёнок что-то лепечет про мамину и папину клеточку. Отец приходит сыну на помощь и шепчет Василию что-то на ушко.

Мальчик прибавляет к своему рассказу после подсказки отца то, что клеточка попадает к маме в животик.

Артистка объяснила, что её очаровательный малыш уже привлёк внимание модельных агентств, однако она не спешит привлекать ребёнка к работе.

"Благодарю всех за комплименты. Нам уже предлагали модельные агентства и пару брендов сотрудничество, Василёк пока думает, хочет ли он таким образом зарабатывать денежку. Я ему всё объяснила. Это должно быть исключительно в удовольствие. Иначе на это страшно смотреть, как родители "запрягают" деток", — поделилась своими мыслями Мария.

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