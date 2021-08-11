Певица МакSим показала первое фото из больницы

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" певица МакSим разместила в сторис Instagram снимок, сделанной в московской больнице №52, где артистка восстанавливается после продолжительной болезни.

Певица Максим с дочерьми

На фотографии, которую сделала певица на свой телефон, запечатлён мужчина в защитном костюме и маске. Белый халат гостя артистки украшают забавные надписи и рисунки. На одной стороне одежды крупными буквами написан сценический псевдоним Марины Абросимовой — МакSим, а на другой оптимистичный девиз: "Здесь и сейчас".

Надписи стилизованы под детские каракули, которые нарисованы словно цветными карандашами.

В Сети предположили, что на фото запечатлён волонтёр Леонид Краснер. Мужчина оставил на время своё бизнес-детище и стал волонтером в период пандемии, посещая тех, кто лежит в "красной зоне".

"Участливый персонал каждый день вытаскивают людей с того света. Занимаются с каждым как с родным!" — написала МакSим под фотографией.

Волонтёр в "красной зоне"

Ранее артистка признавалась, что с трудом поверила, что находилась без сознания почти месяц. По её ощущением прошло всего лишь два дня.

Певица признаётся, что пока не в состоянии ходить, так как её мучает сильное головокружение.

О скором возвращении к сценической работе тоже пока думать рано, так как врачи запрещают Марине перенапрегать лёгкие.

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