В Сети появилось видео со страстным танцем Плющенко и Рудковской

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская показали неистовую страсть, забыв о том, что они находятся под прицелами видеокамер. В какой-то момент знаменитые супруги стали вести себя так, что окружающие начали смущаться.

Огненный танец звёзд опубликовал в своём Instagram-аккаунте коллега Ольги Бузовой по "Дому-2" Рустам Солнцев.

"Всем засос! Мне нравится когда люди так раскрепощаются. Это Рудковская с мужем — кружите меня, кружите!" — написал Солнцев под видео.

В браке Плющенко и Рудковская состоят с 2009 года. Супруги воспитывают двух сыновей. Брак, однако, нисколько не остудил их взаимную страсть. Об этом можно судить по тому, насколько жаркими получились объятия звёзд, которые закружились в танце под песню, которую вживую исполнял Николай Басков.

Рудковская, вероятно, хотела изобразить какой-то элемент из парного фигурного катания, поэтому полностью забралась на мужа.

Со стороны это смотрелось довольно-таки пугающе.

Подписчики Солнцева удивились такому контенту.

"Ну такое видео должно быть в семейном архиве, ну ни как не для всех. Кому это интересно? Видать хорошо накатили и уже не соображают красиво это или не очень!"; Платье мне нравится, туфли тоже класс… ноги вообще огонь! — комментировали огненные кадры интернет-пользователи.

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