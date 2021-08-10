Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская показали неистовую страсть, забыв о том, что они находятся под прицелами видеокамер. В какой-то момент знаменитые супруги стали вести себя так, что окружающие начали смущаться.
Огненный танец звёзд опубликовал в своём Instagram-аккаунте коллега Ольги Бузовой по "Дому-2" Рустам Солнцев.
"Всем засос! Мне нравится когда люди так раскрепощаются. Это Рудковская с мужем — кружите меня, кружите!" — написал Солнцев под видео.
В браке Плющенко и Рудковская состоят с 2009 года. Супруги воспитывают двух сыновей. Брак, однако, нисколько не остудил их взаимную страсть. Об этом можно судить по тому, насколько жаркими получились объятия звёзд, которые закружились в танце под песню, которую вживую исполнял Николай Басков.
Рудковская, вероятно, хотела изобразить какой-то элемент из парного фигурного катания, поэтому полностью забралась на мужа.
Со стороны это смотрелось довольно-таки пугающе.
Подписчики Солнцева удивились такому контенту.
"Ну такое видео должно быть в семейном архиве, ну ни как не для всех. Кому это интересно? Видать хорошо накатили и уже не соображают красиво это или не очень!";
Платье мне нравится, туфли тоже класс… ноги вообще огонь! — комментировали огненные кадры интернет-пользователи.
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