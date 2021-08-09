Идрака Мирзализаде посадили на десять суток за русофобскую шутку

Комик из Азербайджана Идрак Мирзализаде поплатился за шутку о любви русских к фекалиям.

Юморист, который на своём выступлении задел чувства россиян, сегодня в Москве предстал перед судом. Его резкая острота не осталась незамеченной. Нашлись тех, кто не на шутку оскорбился.

В свой очередной приезд в Москву Идрака поджидали уже стражи правопорядка, которые вручили стендаперу повестку в прокуратуру.

Таганский суд Москвы сегодня рассмотрел дело комика. Юморист не признал вину в том, что своими высказываниями возбуждал межнациональную вражду. При этом комик раскаялся в содеянном.

Представители суда посчитали, что раскаяния в этом случае недостаточно и объявили комика виновным, назначив ему наказание в виде десяти суток лишения свободы.

Всё это время у здания суда юмориста поджидали московские комики, которые активно поддерживали своего коллегу.

Идрака Мирзализаде увезли из Таганского суда под выкрики стендаперов.

"Идрак, мы с тобой! Ты все правильно сделал!” — кричали коллеги стендап комика.

Ранее Мирзализаде в одном из своих выступлений рассказал о любви русских к фекалиям.

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