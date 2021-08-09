Комик из Азербайджана Идрак Мирзализаде поплатился за шутку о любви русских к фекалиям.
Юморист, который на своём выступлении задел чувства россиян, сегодня в Москве предстал перед судом. Его резкая острота не осталась незамеченной. Нашлись тех, кто не на шутку оскорбился.
В свой очередной приезд в Москву Идрака поджидали уже стражи правопорядка, которые вручили стендаперу повестку в прокуратуру.
Таганский суд Москвы сегодня рассмотрел дело комика. Юморист не признал вину в том, что своими высказываниями возбуждал межнациональную вражду. При этом комик раскаялся в содеянном.
Представители суда посчитали, что раскаяния в этом случае недостаточно и объявили комика виновным, назначив ему наказание в виде десяти суток лишения свободы.
Всё это время у здания суда юмориста поджидали московские комики, которые активно поддерживали своего коллегу.
Идрака Мирзализаде увезли из Таганского суда под выкрики стендаперов.
"Идрак, мы с тобой! Ты все правильно сделал!” — кричали коллеги стендап комика.
Ранее Мирзализаде в одном из своих выступлений рассказал о любви русских к фекалиям.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.