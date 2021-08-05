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Врачи рассказали о состоянии мозга МакSим после "ковида"

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Заслуженный врач России Юрий Серебрянский и врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин дали оценку результатам компьютерной томографии головного мозга Марины Абросимовой (настоящее имя певицы).

Врачи рассказали о состоянии мозга МакSим после "ковида"

Несмотря на то, что представители артистки говорили о том, что тесты не выявили в организме исполнительницы коронавирусной инфекции, врачи в своих комментариях говорят именно о "ковиде".

"Грубых структурных изменений в головном мозге нет, но энцефалограмму надо сделать. Дело в том, что ковид даёт осложнения на мозг, в первую очередь страдает лимбическая система мозга, ответственная за поведенческие реакции организма", — цитирует слова медиков издание Life.

Эксперты считают, что артистке следует находиться под наблюдением невролога и лора, так как осложнения могут дать о себе знать спустя некоторое время. Пульмонолог уверен, что прогноз благоприятный, но говорить о быстром восстановлении после тяжёлой болезни пока рано.

"Имеются признаки нарушения пневматизации сердцевидных отростков, то есть, возможно, мастоидит, а мастоидит иногда требует хирургического лечения", — отметил Овечкин.

Токой прогноз он посчитал маловероятным, однако посоветовал обратить на угрозу должное внимание.

16 июня певицу доставили в реанимацию. Спустя три дня Марину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В сознание артистка пришла только третьего августа.

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Автор: Елена Былкина
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