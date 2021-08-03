Медики наконец-то прокомментировали состояние певицы МакSим

В городской клинической больнице №52, где лежит певица МакSим, впервые прокомментировали госпитализацию артистки.

Представитель медучреждения объяснил, что Марина Абросимова (настоящее имя исполнительницы) всё ещё лежит в реанимации. Посещать артистку возбраняется даже самым близким людям, включая родственников.

"Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это "красная зона". Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах", — цитирует News. ru слова представителя больницы.

Ранее директор исполнительницы хита "Знаешь ли ты" Маргарита Соколова отметила, что артистка находится в стабильно тяжелом состоянии, но при этом наметились некие улучшения, которые дают надежду на выздоровление певицы.

"Значительных изменений нет. Марина в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения", — сказала Соколова.

Кроме того, представительница артистки объяснила, что медики регулируют медикаментозный сон МакSим, периодически возвращая Марину в сознание. Врачи не решаются полностью вывести Абросимову из комы, так как та ещё слишком слаба.

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