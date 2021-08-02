Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский поделился любопытной зарисовочкой от Анатолия Мариенгофа.

Садальский опубликовал в своём Instagram-аккаунте историческую байку, в котором автор российского гимна Сергей Михалков предстаёт ярым почитателем товарища Сталина.

В истории фигурирует Мао Цзедун, которого торжественно встречали в гостинице "Метрополь".

Благословляющая десница Иосифа Виссарионовича пригласила к торжеству Сергея Михалкова, которого вождь народов представил как "наш знаменитый детский поэт товарищ Михалков".

Дальше произошёл забавный эпизод.

"Вдруг Михалков увидел недоеденный чебурек на тарелке генералиссимуса.

— Иосиф Виссарионович, у меня к вам большая просьба! — отчаянно зазаикался искусный советский царедворец.

— Какая?

Превосходно зная, что заиканье нравится Сталину — смешит его, — Михалков зазаикался в три раза сильней, чем в жизни.

— Подарите мне, Иосиф Виссарионович, на память ваш чебурек.

— Какой чебурек?

Михалков устремил восторженный взгляд на сталинскую жирную тарелку.

— А?… Этот?…

— Этот, Иосиф Виссарионович, этот!

— Берите, пожалуйста.

И наш избранник муз благоговейно завернул в белоснежный платок сталинский огрызок, истекающий бараньим жиром", — процитировал историю артист.