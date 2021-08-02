Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский поделился любопытной зарисовочкой от Анатолия Мариенгофа.
Садальский опубликовал в своём Instagram-аккаунте историческую байку, в котором автор российского гимна Сергей Михалков предстаёт ярым почитателем товарища Сталина.
В истории фигурирует Мао Цзедун, которого торжественно встречали в гостинице "Метрополь".
Благословляющая десница Иосифа Виссарионовича пригласила к торжеству Сергея Михалкова, которого вождь народов представил как "наш знаменитый детский поэт товарищ Михалков".
Дальше произошёл забавный эпизод.
"Вдруг Михалков увидел недоеденный чебурек на тарелке генералиссимуса.
— Иосиф Виссарионович, у меня к вам большая просьба! — отчаянно зазаикался искусный советский царедворец.
— Какая?
Превосходно зная, что заиканье нравится Сталину — смешит его, — Михалков зазаикался в три раза сильней, чем в жизни.
— Подарите мне, Иосиф Виссарионович, на память ваш чебурек.
— Какой чебурек?
Михалков устремил восторженный взгляд на сталинскую жирную тарелку.
— А?… Этот?…
— Этот, Иосиф Виссарионович, этот!
— Берите, пожалуйста.
И наш избранник муз благоговейно завернул в белоснежный платок сталинский огрызок, истекающий бараньим жиром", — процитировал историю артист.
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