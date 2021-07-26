Лариса Долина ответила подписчикам на критику девятилетней внучки

Народная артистка России Лариса Долина часто публикует на своей странице в Instagram посты, посвящённые своей девятилетней внучке Александре.

На видео в последней публикации Александра веселится на сцене вместе с выпускниками МГИКа.

Некоторые подписчики раскритиковали ребёнка, сравнив девочку с обезьяной. Хейтеры осудили "кривляния" внучки Долиной и попросили певицу больше не писать о ней.

Такое поведение поклонников взывало гнев артистки. Она обвинила подписчиков в плохом воспитании и отметила, что не хочет видеть среди своих подписчиков бестактных людей.

"Это Вы плохо воспитаны, да еще отличаетесь отсутствием такта"; "Если у Вас не так и Ваши ценности — это нечто другое, не пишите чушь и не навязывайте свое мнение. Это мои дети", — написала звезда под комментариями.

Но среди фанатов Долиной нашлись и те, что кто был в восторге от её внучки. Они отметили, что девочка очень талантливая и призвали певицу не реагировать на негативные комментарии в Сети.

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