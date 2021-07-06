Черкасов объяснил, почему Бузова обиделась на ведущих "Дома-2"

Ранее между Ольгой Бузовой и её экс-соведущим телестройки Владом Кадони разгорелся публичный конфликт.

Поводом для возмущения бывших коллег Бузовой стало то, что Ольга отписалась от тех, с кем вместе работала в реалити-шоу "Дом-2".

Это пренебрежение Бузовой весьма уязвило Влада Кадони, который назвал звезду лицемеркой.

"Теперь так измеряется лицемерие? Для меня лицемерие — когда я лишь на секунду отвернулась, а вы всей "группировкой" ножи мне в спину воткнули", — написала в своем Instagram Ольга.

Влад Кадони продолжил публичную перепалку.

"По поводу ножей… сама Оля понимает, что тот пост, который я написал, — это не нож в спину, это даже не царапинка. Если бы я хотел, то что-то серьезное воткнул!" — написал Влад в своём микроблоге.

О том, какая кошка пробежала между бывшими соратниками, объяснил другой ведущий телестройки Андрей Черкасов, который отметил, что тоже отписался от Бузовой в социальных сетях, так как ему неинтересен её контент.

"Выдвигалось предположение, что якобы мы должны были предупредить ее о том, что Даву взяли ведущим. Я сам об этом узнал из соцсетей вместе со всеми. Поэтому я не понимаю, про какой нож говорит Ольга Бузова. Неужели она думает, что я мог прийти и сказать руководству: "Не берите Даву". Здесь мне ближе мнение Влада Кадони, считающего, что у Ольги просто развита позиция: "Все плохие, а я хорошая". Я же не хочу выяснять, кто плохой, а кто — хороший. Но, друзья, давайте останемся профессионалами и не будем устраивать разборки в Сети. А то получается, что мы пили из одного колодца и теперь дружненько будем туда плевать", — цитирует слова Черкасова Teleprogramma. pro.

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