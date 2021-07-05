"Вообще стыд потеряла?": Бузова сфотографировалась в Африке топлесс

Африканский климат подействовал на Ольгу Бузову расхолаживающе. Звезда "Дома-2" скинула с себя всю одежду и предстала перед публикой в одних еле заметных стрингах.

Ольга Бузова

Ольга, которая сейчас снимается в новом шоу ТНТ на африканском континенте, решила похвастаться своей новой немыслимой причёской. Массивные косы знаменитости приобрели все оттенки радуги.

"Сегодня у меня цветные косы. Как вам моя причёска?" — подписала снимок Ольга.

Внимание публики, однако, было приковано не к волосам представительницы селебрити.

Бузова сфотографировалась топлес, повернувшись к камере спиной, выставив на обозрение фолловеров пятую точку в крошечных еле заметных трусиках.

Ольга Бузова

Сетевые моралисты поспешили пристыдить Ольгу.

"Бузова, ты вообще стыд потеряла? У тебя большинство поклонников подростки девочки от 10 лет и выше. Ты вообще охамела в край? Где твой менеджер, который отвечает на комменты, или ты тут деловая отвечаешь! Ты мозгом лучше хвастайся, ж… есть у всех!" — негодовали в Сети. "Прям как Волочкова, осталось только на шпагат сесть", — комментировали снимок фолловеры. "Оля, остановись!" — призывают Бузову в Сети.

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