EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономика России "на пандемии" потеряла почти триллион рублей - Роспотребнадзор
Опять саботаж: в ДНР уточнили, чего ждут от Украины на переговорах
Вопрос про хакеров заставил Байдена сверяться со шпаргалкой
Священник: без помощи Церкви у футбольной сборной нет шансов на победу
"Мы уведомили": китайским властям не угодило приложение Didi
Конгрессвумен США забыла, что именно празднуют в День независимости
Более 80% потребителей Арбидола рекомендуют препарат близким
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Украинец умер через четыре часа после первой дозы вакцины Pfizer

"Вообще стыд потеряла?": Бузова сфотографировалась в Африке топлесс

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Африканский климат подействовал на Ольгу Бузову расхолаживающе. Звезда "Дома-2" скинула с себя всю одежду и предстала перед публикой в одних еле заметных стрингах.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Ольга, которая сейчас снимается в новом шоу ТНТ на африканском континенте, решила похвастаться своей новой немыслимой причёской. Массивные косы знаменитости приобрели все оттенки радуги.

"Сегодня у меня цветные косы. Как вам моя причёска?" — подписала снимок Ольга.

Внимание публики, однако, было приковано не к волосам представительницы селебрити.

Бузова сфотографировалась топлес, повернувшись к камере спиной, выставив на обозрение фолловеров пятую точку в крошечных еле заметных трусиках.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Сетевые моралисты поспешили пристыдить Ольгу.

"Бузова, ты вообще стыд потеряла? У тебя большинство поклонников подростки девочки от 10 лет и выше. Ты вообще охамела в край? Где твой менеджер, который отвечает на комменты, или ты тут деловая отвечаешь! Ты мозгом лучше хвастайся, ж… есть у всех!" — негодовали в Сети.

"Прям как Волочкова, осталось только на шпагат сесть", — комментировали снимок фолловеры.

"Оля, остановись!" — призывают Бузову в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ольга Бузова. Я не пропускаю тренировки даже в Африке ))
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Вообще стыд потеряла?": Бузова сфотографировалась в Африке топлесс
Опять саботаж: в ДНР уточнили, чего ждут от Украины на переговорах
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Вопрос про хакеров заставил Байдена сверяться со шпаргалкой
Священник: без помощи Церкви у футбольной сборной нет шансов на победу
"Мы уведомили": китайским властям не угодило приложение Didi
Конгрессвумен США забыла, что именно празднуют в День независимости
Более 80% потребителей Арбидола рекомендуют препарат близким
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Мурашко: мы находимся сегодня в так называемом мире VUCA
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Общество
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Любовь Степушова США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки Любовь Степушова Усам Оздемиров Как улучшить благосостояние россиян при росте цен? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Полыхающий Кипр запросил помощь в тушении пожаров
Бывший СССР
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Происшествия
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников