Африканский климат подействовал на Ольгу Бузову расхолаживающе. Звезда "Дома-2" скинула с себя всю одежду и предстала перед публикой в одних еле заметных стрингах.
Ольга, которая сейчас снимается в новом шоу ТНТ на африканском континенте, решила похвастаться своей новой немыслимой причёской. Массивные косы знаменитости приобрели все оттенки радуги.
"Сегодня у меня цветные косы. Как вам моя причёска?" — подписала снимок Ольга.
Внимание публики, однако, было приковано не к волосам представительницы селебрити.
Бузова сфотографировалась топлес, повернувшись к камере спиной, выставив на обозрение фолловеров пятую точку в крошечных еле заметных трусиках.
Сетевые моралисты поспешили пристыдить Ольгу.
"Бузова, ты вообще стыд потеряла? У тебя большинство поклонников подростки девочки от 10 лет и выше. Ты вообще охамела в край? Где твой менеджер, который отвечает на комменты, или ты тут деловая отвечаешь! Ты мозгом лучше хвастайся, ж… есть у всех!" — негодовали в Сети.
"Прям как Волочкова, осталось только на шпагат сесть", — комментировали снимок фолловеры.
"Оля, остановись!" — призывают Бузову в Сети.
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