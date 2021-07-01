Домработница Люся призналась, что не смогла завести семью из-за Пугачёвой

Людмила Дороднова, почти 30 лет прослужившая у Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова, призналась, что из-за высокой загруженности, так и не смогла устроить свою личную жизнь.

Сейчас женщину окружают любимые племянники, но своей семьи у неё нет.

"Я заботилась о других, они были моими детьми, начиная с Тамары Миансаровой, и заканчивая Филиппом. Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью", — рассказала Дороднова в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

У Людмилы был муж, но через два года супруги расстались.

Женщина почти не виделась с мужем, поскольку она много времени проводила в доме Пугачёвой. Женщина даже беременела несколько раз, но всё время делала аборты, так как не решалась оставить дом Примадонны и создать свою семью.

"Аборты, и не один, я сделала. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла", — призналась она в эфире программы на телеканале "Россия-1".

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