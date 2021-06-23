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Алиса Аршавина рассказала, как врачи чудом спасли ей жизнь

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Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса переживает непростой период своей жизни. Мать троих детей проиграла борьбу за квартиру с бывшей свекровью. Потеря имущества, однако, — ничто в сравнении с тем, что творится со здоровьем несчастной женщины.

Алиса Аршавина рассказала, как врачи чудом спасли ей жизнь

Алиса Казьмина (в прошлом Аршавина) почти весь 2020 год, по её собственному признанию, провела в больнице.

Журналистка объяснила, что дважды за последний год её жизнь могла прерваться. Медикам с трудом удалось спасти многодетную мать от смерти.

"Жизнь была на волоске. Дважды. Когда был некроз, я могла погибнуть, просто потому что к мозгу очень близко, или мы бы потеряли еще один день, и я бы умерла — некроз уже все заполнил. А второй раз я в кому впала, когда был перитонит", — рассказала Казьмина в интервью блогеру Сурену Каграманову в его YouTube-передаче "Лучше правду".

Алиса Казьмина страдает аутоиммунным некрозом. Женщина поведала, что недуг проявился у неё в прошлом году. У неё стала повышаться температура тела. Возникло подозрение на гайморит. Врачи нашли у неё стафилококк. Было назначено сложное лечение, которое потребовало хирургического вмешательства.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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