Пригожин одобрил съёмку Клавы Коки в журнале Playboy

Продюсер Иосиф Пригожин не стал проявлять ханжество и признал, что не видит ничего предосудительного в том, что красивая девушка снялась полуобнажённой.

Клава Кока

Исполнительница хита "Покинула чат" Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) удивила поклонников тем, что снялась топлесс в верёвочных трусах из страз на обложке мужского журнала.

Иосиф Пригожин бывает строг в своих оценках, однако здесь он проявил понимание. Он вспомнил, что певица Валерия тоже снималась для мужского журнала "Максим".

"Клава Кока красивая девушка, а эротика всегда существовала и была. Пока жив секс, пока существует размножение как естественное удовольствие. Почему бы не показать красивое ухоженное тело женщины? Она же светская женщина", — цитирует слова Иосифа Пригожина URA. RU.

Нравы в российском шоу-бизнесе настолько испортились, что продюсер рад, что своё тело показывают красивые девушки, а не любители менять свою гендерную принадлежность.

Клава Кока

"Хорошо, что там Клава Кока на обложке, а не кто-то другой переодетый", — отметил Иосиф Игоревич.

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