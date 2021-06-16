Иосиф Пригожин оценил творчество Моргенштерна

Иосиф Пригожин в недавнем интервью высказался на тему творчества молодых исполнителей. Продюсер признался, что для него это очень болезненный вопрос.

Пригожин отметил, что не раз предпринимал попытки разобраться в песнях современных певцов — рэперов и блогеров, однако так и не смог этого сделать.

В качестве примера Пригожин привёл рэпера Моргенштерна, который пользуется популярностью у молодого поколения.

Пригожин отмечает, что с коммерческой точки зрения исполнитель очень успешен. Однако, несмотря на это, у него нет достойных песен.

Продюсер понимает, что претензии нужно предъявлять в первую очередь его фанатам, так как именно они создают ему популярность. По мнению Пригожина, Алишер мог бы реализовать себя в другом направлении, например, он мог бы стать хорошим артистом.

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