Проклова рассказала об увлечении мужа 15-летней девочкой

Судьба Елены Прокловой всё больше удивляет поклонников. Не успела затихнуть история с признанием актрисы в том, что она пережила домогательства со стороны известного артиста в 15-летнем возрасте, как артистка выдала новую шокирующую подробность из своей личной жизни.

В 1985 году Елена стала женой бизнесмена Андрея Тришина. Актриса надеялась, что этот союз продлиться всю жизнь, но судьба распорядилась иначе.

В 2015 году Проклова расторгла брак с мужем. Многие не понимали, почему распался их союз, который со стороны казался крепким и благополучным.

Только теперь Елена объяснила, что не смогла пережить предательство мужа.

"Он мне сказал: "Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку". Это была дочка соседей, они потом увезли ее в Канаду. Я тогда подумала: все мужики одинаковые! На что я надеялась, чего ждала, что хотела сделать? — цитирует слова Елены Игоревны издание "7 дней".

При этом 67-летняя актриса уверена, что она счастливая женщина. Несмотря на трагедии в своей личной жизни, она сохраняет оптимизм и веру в лучшее.