Автор песни "Золотые купола" с гневом обрушился на "бородатую" Ваенгу

Исполнение Еленой Ваенгой песни "Золотые купола" вызвало жаркие споры в Сети. Кто-то увидел в номере певицы, перевоплотившейся в монаха, оскорбление чувств верующих, кто-то посчитал, что негоже женщине выступать на сцене с наклеенной бородой и усами. Сам же автор песни, которую исполнял Михаил Круг, Вадим Цыганов до глубины души возмущён тем, как преподнесли его песню в передаче "Три аккорда" на Первом канале.

Цыганов против Ваенги. В чем причина раздора!

Вадим Цыганов, который дал эксклюзивное интервью изданию Pravda.Ru, назвал выступление Ваенги с песней "Золотые купола" на центральном ТВ последствием вседозволенности. Он отметил, что наша религия очень терпеливая, если позволяет, чтобы такие вещи показывали на сцене.

В том, что Ваенга вышла на сцену с бородой заставило многих вспомнить выступление Кончиты Вурст на "Евровидении".

Елена Ваенга

"И когда вот это кощунство, доведенное до такого абсурда, цирка — бородатая женщина. Мы ругаем часто Запад, куда он катится. У нас, по-моему, вещи страшнее творятся. Это потакают каналы, телевидение, которое, в принципе, должно работать на власть и умно пропагандировать все истории или доносить, или же просвещать. У нас получается обратка", — сказал в беседе с Pravda.Ru Вадим Борисович.

Вольная интерпретация песни сильно задела автора любимой в народе композиции.

"Но мысль в этой песне какова, чтобы вы понимали, почему я так отношусь трепетно? Эта песня об убийце, разбойнике, который висел по правую сторону от креста и первый человек, который попал в Рай. Это глубокое раскаяние", — объяснил смысл своего произведения Цыганов.

Вадим Борисович не понимает, как мог номер Елены Хрулёвой (настоящее имя Елены Ваенги) с песней "Золотые купола" кому-то понравиться.

"Вижу, что это некрасивая сторона со всех сторон — и с каналом, и с Хрулёвой, и со всей историей. И все мне это не нравится. Все это мне кажется зашкваром таким, современным языком. То, что творится в соцсетях, это просто какой-то взрыв мозга. Когда работали боты и все это хвалили, когда хвалили уважаемое жюри, а потом — все в обратку, значит, что-то не работает в нашем зазеркалье, значит, не сработала как-то машина", — негодует поэт и продюсер.

Вадим Цыганов настроен решительно, подумывая о судебном иске к тем, кто без его разрешения позволил себе вольно преподнести зрителям его музыкальный шедевр.

"Я отдам профессионалам — пусть занимаются. Я захлопну и больше разговаривать не буду. То есть, вот всё. Отдал — пусть профессионалы занимаются. Это вообще не моя тема. Поймите. Вот уперся я в стену. Что ее долбить? Что, я сумасшедший? Пусть занимаются профессионалы. Нет, так нет. Я сказал, выход здесь любой. Самое главное, если мы один организм, одна страна, если мы говорим о любви, то всегда мы найдем выход из этой ситуации", — отметил Вадим Борисович.