Моргенштерн явился на премию МУЗ-ТВ на инвалидной коляске. Собчак попыталась выведать у эпатажного музыканта, что с ним стряслось, но нарвалась на грубость.
— Скажите, почему Вы сегодня на коляске? Я слышала, что если вы возьмёте все тарелочки во всех четырех номинациях, то приедете на коляске. Вы настолько самоуверены, что решили, что даже не взяв тарелочки, приехать на коляске?
— Ксюш, при всём уважении. Я тебе уже несколько раз говорил. Надеюсь это буде последний. С тобой говорить под камерами, я буду тогда, когда ты мне заплатишь.
— Серьёзно? Ты знаешь, что я не плачу за интервью. Не знаю по поводу остальных интервьюеров, у которых ты был, но я за свои интервью не плачу. Всё? Разговор закончен?
Моргенштерн больше не проронил ни слова, несмотря на направленный на него микрофон Собчак.
"Насть, может он с тобой поговорит. Меня. видишь, все боятся. Я думала Моргенштерн смелый человек - на коляске приехал, какие-то выходы совершает, но нет, на меня его смелости не хватает", — сказала Ксения Анатольевна, обращаясь к Насти Ивлеевой.
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