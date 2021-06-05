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Моргенштерн резко ответил Собчак на вопрос об инвалидной коляске

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Моргенштерн явился на премию МУЗ-ТВ на инвалидной коляске. Собчак попыталась выведать у эпатажного музыканта, что с ним стряслось, но нарвалась на грубость.

Моргенштерн резко ответил Собчак на вопрос об инвалидной коляске

— Скажите, почему Вы сегодня на коляске? Я слышала, что если вы возьмёте все тарелочки во всех четырех номинациях, то приедете на коляске. Вы настолько самоуверены, что решили, что даже не взяв тарелочки, приехать на коляске?

— Ксюш, при всём уважении. Я тебе уже несколько раз говорил. Надеюсь это буде последний. С тобой говорить под камерами, я буду тогда, когда ты мне заплатишь.

— Серьёзно? Ты знаешь, что я не плачу за интервью. Не знаю по поводу остальных интервьюеров, у которых ты был, но я за свои интервью не плачу. Всё? Разговор закончен?

Моргенштерн больше не проронил ни слова, несмотря на направленный на него микрофон Собчак.

"Насть, может он с тобой поговорит. Меня. видишь, все боятся. Я думала Моргенштерн смелый человек - на коляске приехал, какие-то выходы совершает, но нет, на меня его смелости не хватает", — сказала Ксения Анатольевна, обращаясь к Насти Ивлеевой.

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Моргенштерн - Премия Муз-тв 20/21
Автор: Елена Былкина
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