Моргенштерн явился на премию МУЗ-ТВ на инвалидной коляске. Собчак попыталась выведать у эпатажного музыканта, что с ним стряслось, но нарвалась на грубость.

— Скажите, почему Вы сегодня на коляске? Я слышала, что если вы возьмёте все тарелочки во всех четырех номинациях, то приедете на коляске. Вы настолько самоуверены, что решили, что даже не взяв тарелочки, приехать на коляске?

— Ксюш, при всём уважении. Я тебе уже несколько раз говорил. Надеюсь это буде последний. С тобой говорить под камерами, я буду тогда, когда ты мне заплатишь.

— Серьёзно? Ты знаешь, что я не плачу за интервью. Не знаю по поводу остальных интервьюеров, у которых ты был, но я за свои интервью не плачу. Всё? Разговор закончен?